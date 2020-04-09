В США за три недели почти 17 млн человек обратились за пособием по безработице

Число заявок на пособие по безработице, поданных в США в период с 15 марта по 4 апреля 2020 года, превысило 16,7 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда страны.

Согласно статистике, в период с 15 по 21 марта 2020 года 3,3 млн американцев обратились за пособием по безработице. Неделей позже число обращений увеличилось вдвое — до 6,86 млн. По данным Минтруда, с 29 марта по 4 апреля число обращений за пособием немного уменьшилось и составило 6,6 млн.

По итогам марта безработица в Соединенных Штатах, население которых составляет 327 млн человек, выросла до 4,4%.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.