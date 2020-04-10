Производители «фуфломицинов» хотят заработать на коронавирусе, – СМИ

Препарат «Протефлазид» продается на украинском фармацевтическом рынке уже 20 лет, но до сих пор не имеет подтверждения своей эффективности. Однако производитель препарата НПК «Экофарм» пытается представить его как средство для лечения COVID-19, пишет Знай.ua.
По информации издания, первые попытки навязать препарат имели место, когда на обсервацию в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя. С этого момента в медиа началась кампания по продвижению «противовирусного» препарата «Протефлазид», который предлагали в качестве гуманитарной помощи эвакуированным. Публичным представителем препарата стал экс-глава Центра гриппа, доктор медицинских наук и по совместительству заместитель директора компании «Экофарм» Александр Гриневич.
«Действующее вещество „Протефлазида“ эффективно блокирует размножение коронавируса», — говорил он. Однако позже Гриневич сменил риторику и уточнял, что он лишь допускает эффективность препарата против коронавируса. «Никто не утверждает. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных», — уточнял представитель «Экофарм».
«Достижениям украинских фармацевтов можно было бы порадоваться, если бы не одно „но“. „Протефлазид“ — типичный пример „фуфломицинов“, которые не имеют научных подтверждений эффективности. В баночках по цене 300-600 грн людям продают обычный спирт (96%), в котором разведены две травы: щучка дернистая и вейник наземный. Именно этим в Украине предлагают лечить COVID-19», — пишет издание.
Оказалось также, что нынешний скандал с «Протефлазидом» — далеко не первый. В 2018 году компания-производитель подала в суд иск о защите деловой репутации после того, как в одной публикации препарат отнесли к «фуфломицинам». Суд отказал «Экофарму» в удовлетворении иска.
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