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Флакончик фейкового лекарства от коронавируса продают за 600-700 грн

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Флакончик фейкового лекарства от коронавируса продают за 600-700 грн

Компания «Экофарм» продает свой препарат «Протефлазид», которым якобы можно лечить коронавирус, по цене 600-700 грн за один флакон. На данный момент нет ни одного научного подтверждения эффективности этого препарата, а несколько лет назад МОЗ Украины назвало «Протефлазид» псевдопрепаратом, пишет «КП в Украине».

«Свой препарат „Экофарм“ „изобрел“ уже как 20 лет тому назад, но еще не было подходящего случая, чтобы начать его массовые продажи. А с приходом пандемии коронавируса этот случай подвернулся. Оставалось развернуть масштабную пиар-кампанию, чтобы нашлись доверчивые люди, которые за флакончик спирта готовы отдать 600-700 гривен», — отмечается в публикации.

Отсутствие научной доказательной базы «Экофарм» решила компенсировать за счет услуг Академии медицинских наук.

23 марта президент АМН Виталий Цимбалюк написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой дать согласие на использование медиками и пациентам «Протефлазида» в качестве профилактики и лечения коронавируса.

Узнав об этом, бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что АМН занимается псевдонаукой. Да и из самого заявления президента академии следует, что препарат может быть эффективным «возможно», что означает «возможно, нет».
Как отмечается в статье, реклама «фуфломицина» все еще продолжается. Но следует знать, что этот псевдопрепарат имеет ряд побочных эффектов: аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек, расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея), лихорадка. Ни в коем случае его нельзя давать детям, напоминают журналисты.

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Отметим, что, по данным СМИ, «Протефлазид» — это 96%-ная спиртовая настойка щучки и вейника. За два десятилетия существования препарат так и не стал объектом изучения респектабельных лабораторий, не включен ни в один международный протокол лечения и имеет хождение лишь в Украине, России, Беларуси и некоторых других странах СНГ. С приходом коронавируса в Украину у производителей «Протефлазида» открылось второе дыхание. Его пытаются преподнести публике как лекарство от новой и малоизученной болезни.

Экофарм, коронавирус, Протефлазид
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