Украина стала меньше продавать и еще меньше покупать

В 1 квартале 2020 года объемы экспорта из Украины сократились на 0,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года, импорт сократился на 3,3%.

Об этом сообщил в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, в 1 квартале 2020 года экспорт составил 12,25 млрд долларов, импорт — 13,32 млрд долларов, сальдо отрицательное — 1,07 млрд долларов.

«По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт — на 19,2% (какая фантастическая цифра)», — написал Качка.

По его словам, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью, а плохой — уменьшение объемов торговли («это прямой минус для экономики в целом»).