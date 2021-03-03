Эксперты назвали главный драйвер восстановления мировой экономики

Потребители в крупнейших экономиках планеты сумели накопить порядка $2,9 триллиона во время пандемии коронавируса.
Как пишет Bloomberg, это огромные деньги, которые, по мнению экспертов, могут стать главным драйвером для восстановления экономики мира.
Порядка $1,5 триллиона этих накоплений — у граждан США. Это в два раза превышает среднегодовой рост ВВП страны, а также является эквивалентом годового объема производства Южной Кореи.
По мнению специалистов, опрошенных агентством, эти деньги будут потрачены на:
шопинг,
рестораны,
развлечения,
туризм,
спорт.
Другие эксперты прогнозируют, что люди будут направлять эти средства на покрытие долгов. Другой вариант: вовсе их не тратить, пока кризис в области здравоохранения не пройдет и рынок труда не восстановится.
Если американцы потратят все сэкономленные за пандемию деньги, то это приведет к экономическому росту до 9%. Нынешний прогноз — 4,6%.
Если американцы все сбережения оставят «под матрасом», то ВВП США вырастет всего на 2,2%.
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