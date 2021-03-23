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У Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики на $3 трлн

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У Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики на $3 трлн

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают план стимулирования американской экономики, который, вероятно, будет предполагать выделение около $3 трлн, в частности на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам ее источников, указанный план обсуждают уже несколько месяцев. Ожидается, что он будет представлен американскому лидеру на рассмотрение позже на текущей неделе. Его советники рекомендуют включить меры, о которых идет речь, в два законопроекта, а не пытаться согласовать их с законодателями единовременно.

По сведениям издания, в указанный комплекс мер войдут проекты по развитию инфраструктуры в США. Рассматривается возможность того, что на их финансирование направят средства, которые будут получены за счет повышения налогов для корпораций и наиболее состоятельных граждан. Источники уточнили, что многие детали, которые касаются инициативы на $3 трлн, пока окончательно не согласованы.

Как следует из материала, в числе рассматриваемых мер развитие транспортной системы США, интернета, мобильной связи пятого поколения, энергосистемы, а также ряд программ по профессиональной переподготовке граждан. По мнению советников американского лидера, все это может способствовать повышению производительности труда в стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикацию в The New York Times, отметила, что Байден и его помощники «рассматривают целый ряд потенциальных мер», направленных на поддержку населения и изменение системы налогообложения в США. Она подчеркнула, что «какие-либо спекуляции относительно будущих предложений в экономической сфере являются преждевременными и не отражают ход мыслей в Белом доме».

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Ранее в этом месяце Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики.

экономика, Джо Байден, коронавирус
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