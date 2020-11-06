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Кабмин обещает показать стратегию экономического развития на десять лет

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Кабмин обещает показать стратегию экономического развития на десять лет

Правительство представит стратегию экономического развития на следующее десятилетие в первом квартале 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации экономического аудита и векторов развития страны в Киеве, сообщает Укринформ.

«В первом квартале 2021 года векторы (экономического развития — ред.) лягут в основу, и будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года. Мы действительно будем делать эту работу все вместе, с широким привлечением бизнеса, народных депутатов, общественности, аналитических научных учреждений и центров, впереди много работы», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что экономический аудит страны, который Кабмин провел совместно с бизнесом, народными депутатами, научными учреждениями, это «не диагноз, а честный разговор о том, какой потенциал у нашей страны, почему мы живем так, как живем, и как нам сделать так, чтобы жизнь в Украине стала лучше».

«Аудит экономики — это аудит упущенных возможностей, которые мы должны развить. Мы показали причины этих проблем и потери этих возможностей. Вместе с причинами, мы хотим видеть векторы, как выходить из ситуации, как развивать, поэтому сегодня был представлен не только аудит, но и план дальнейшего развития», — сказал Шмыгаль.

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Напомним, Шмыгаль 4 ноября заявил, что экономический прорыв Украины является амбициозной целью правительства. Он также отмечал, что для быстрого восстановления украинской экономики Кабмин разработал видение экономического развития страны до 2030 года. Шмыгаль отмечал, что по прогнозам правительства украинская экономика начнет восстанавливаться с 2021 года за счет государственных инвестиций и поддержки бизнеса.

экономика, Денис Шмыгаль
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