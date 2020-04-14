УПЦ будет проводить Пасхальные службы с прихожанами на улице

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся несмотря на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
"В этот год праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - сказал Онуфрий.
Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.
Глава УПЦ отметил, что те, кто из-за болезни или по каким-то другим причинам останутся дома, смогут посмотреть Пасхальную службу по телевизору.
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