УПЦ будет проводить Пасхальные службы с прихожанами на улице

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся несмотря на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"В этот год праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - сказал Онуфрий.

Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

Глава УПЦ отметил, что те, кто из-за болезни или по каким-то другим причинам останутся дома, смогут посмотреть Пасхальную службу по телевизору.