Арахамия подвердил проведение заседания Рады в четверг

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым „правкотерроризмом“, который в последнее время охватил всю Верховную Раду», — заявил Арахамия во вторник в эфире программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

Председатель фракции «Слуга народа» сказал, что инициировать проведение внеочередного заседания будет президент Владимир Зеленский, а окончательное решение о дате проведения принято на 90%. «Инициировать будет президент. Это на 90% мы себе так сформировали, финально подтвердим завтра утром. Если все ОК, то президент отправляет письмо на председателя Верховной Рады и соответственно через сутки можно проводить внеочередную сессию», — добавил нардеп.

По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00, поскольку в это время на парламентском телеканале «Рада», который обязан транслировать все заседания, показывают онлайн-уроки для украинских школьников.