Количество заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Количество случаев коронавируса в мире достигло 2 000 065.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
COVID-19 распространился на территории 210 стран.
От коронавируса уже погибли 126 754 человека (155 за сегодня), 484 597 выздоровели. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 614 246, Испании — 174 060, и Италии — 162 488.
В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82 295 всего) и одну новая смерть (3 342 всего), выздоровели 77 816 человек.
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