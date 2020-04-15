Количество заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Количество случаев коронавируса в мире достигло 2 000 065.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

COVID-19 распространился на территории 210 стран.

От коронавируса уже погибли 126 754 человека (155 за сегодня), 484 597 выздоровели. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 614 246, Испании — 174 060, и Италии — 162 488.

В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82 295 всего) и одну новая смерть (3 342 всего), выздоровели 77 816 человек.