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Самый богатый человек мира стал богаче еще на $6,4 млрд

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Самый богатый человек мира стал богаче еще на $6,4 млрд

Состояние богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, за день выросло на $6,4 млрд. Это произошло на фоне рекордного роста стоимости акций его корпорации, пишет Forbes.

Как отмечает издание, во вторник, 14 апреля, к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Amazon выросла на 5,3%. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги составила рекордные $2238.

В связи с этим состояние Безоса, который владеет 11,2% акций Amazon, резко возросло — на $6,4 млрд (около 5%), до $138 млрд. Состояние его бывшей супруги Маккензи, которая при разводе получила долю в компании, также существенно увеличилось — на $2,2 млрд, до $44,8 млрд.

В целом, несмотря на кризис, с начала года акции Amazon выросли более чем на 20%. Причиной послужил резко повысившийся спрос на услуги онлайн-гипермаркетов и доставки в условиях пандемии и прекращения работы магазинов офлайн. Как отмечает Bloomberg, американцы начали полагаться на онлайн-магазины даже при покупке туалетной бумаги и прочих товаров первой необходимости. Чтобы справиться с ростом спроса, Amazon объявила о найме дополнительно 100 тыс. сотрудников. Вместе с тем в США на некоторых складах компании начались протесты работников, недовольных нехваткой средств индивидуальной защиты и невозможностью обеспечить социальную дистанцию на рабочих местах.

В конце марта The Wall Street Journal подсчитала, что Безос сумел сэкономить в кризис порядка $1,9 млрд, благодаря тому что вовремя распродал часть своих активов в феврале—марте, до обвала американского фондового рынка. Так, в течение первой недели февраля он продал акций Amazon примерно на $3,4 млрд. По подсчетам аналитиков, если бы бизнесмен продержал бумаги до 20 марта, то потерял бы из-за снижения котировок $317 млн. В целом Безос оказался единственным в топ-10 богатейших миллиардеров, чье состояние с начала 2020 года увеличилось.

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В условиях массового роста безработицы и сокращения рабочих мест Безос пожертвовал ранее $100 млн на программу поддержки продуктами питания более 40 млн малоимущих в США через сеть столовых и приютов Feeding America. Он объяснил это тем, что благотворительные организации, берущие на себя такую задачу, зачастую полагаются на сети ресторанов и точек общепита, которые жертвуют им продукты, а те в условиях самоизоляции прекращают работать. Кроме того, Amazon и Microsoft пожертвовали $1 млн в фонд борьбы с коронавирусом в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании. Наконец, корпорация Безоса учредила фонд помощи ее водителям и другим сотрудникам в размере $25 млн.

Джефф Безос, коронавирус
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