Украина и РФ поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море

Украина и Россия договорились о распределении по вылову рыбы в Азовском море, сообщает сайт 0629. Но стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне — тарани.
Начальник третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивили заявил, что две страны определили такие лимиты добычи: хамсы азовской — 55 тыс. тонн, тюльки — 70 тыс. тонн, камбалы калкан — 11 тыс. тонн, азовского бычка — 25,2 тыс. тонн, сельди — 400 тонн, пелингаса — 240 тонн, судака — 10 тонн и 875 тонн других видов рыб.
Россия сможет ловить бычков в размере 10 тыс. тонн, а Украина — 15 тыс. тонн. Лимиты на вылов пелингаса разделены пополам. Россия сможет ловить тарани — 700 тонн, поскольку этот вид рыбы в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.
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