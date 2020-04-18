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Реальный уровень заболеваемости COVID-19 может в 85 раз выше числа подтвержденных случаев

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Реальный уровень заболеваемости COVID-19 может в 85 раз выше числа подтвержденных случаев

Реальный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть от 50 до 85 раз выше числа подтвержденных случаев. К такому предположительному выводу пришла группа ученых из США, результаты их исследования опубликованы на сайте medRxiv.

Специалисты проверили наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 у выборки из 3 330 жителей округа Санта-Клара в Северной Калифорнии. Наличие антител в крови человека может свидетельствовать о том, что ранее он переболел этой инфекцией. Ученые оценивали результаты теста с помощью различных параметров. В соответствии с тремя сценариями для определения характеристик теста, вероятная распространенность COVID-19 среди населения в Санта-Кларе варьировалась от 2,49 до 4,16%. Таким образом, к началу апреля в районе от 48 тыс. до 81 тыс. человек могли перенести заболевание коронавирусной инфекцией. Это в 50–85 раз превышает число подтвержденных случаев коронавируса в округе.

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Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, обнаружили 706 779 заболевших коронавирусной инфекцией. 37 079 пациентов умерли.

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