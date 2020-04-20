В Италии улучшается ситуация с коронавирусом

В Италии за сутки зафиксировали ещё 3047 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье управление гражданской обороны.

Это заметно меньше, чем в субботу (3491 случай). Общее число заразившихся коронавирусом в стране — около 178,9 тыс. человек.

За воскресенье поступили данные о смерти 433 пациентов с COVID-19. Это меньше, чем в субботу, когда сообщалось о 482 летальных исходах.

В общей сложности в Италии за все время умерли 23660 пациентов с коронавирусом.