В Италии улучшается ситуация с коронавирусом

В Италии за сутки зафиксировали ещё 3047 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье управление гражданской обороны.
Это заметно меньше, чем в субботу (3491 случай). Общее число заразившихся коронавирусом в стране — около 178,9 тыс. человек.
За воскресенье поступили данные о смерти 433 пациентов с COVID-19. Это меньше, чем в субботу, когда сообщалось о 482 летальных исходах.
В общей сложности в Италии за все время умерли 23660 пациентов с коронавирусом.
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