McDonald's планирует постепенно открывать для посетителей свои рестораны в США

Американская McDonald’s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, со следующей недели начнет постепенно открывать залы своих точек в США на фоне отмены ограничений в некоторых штатах, введенных из-за пандемии коронавируса.

Глава американского подразделения McDonald’s Джо Эрлингер заявил, что компания примет меры социального дистанцирования в ресторанах, которые в большинстве своем работают в формате drive-through и предлагают еду на вынос.

«Мы будем действовать медленно и осмотрительно», — сказал Эрлингер.

Владельцы франшизы McDonald’s, которым принадлежит порядка 95% ресторанов сети в США, будут сотрудничать с компанией и местными властями при разработке планов открытия залов для посетителей, сообщила Вики Чэнселлор, управляющая заведениями McDonald’s в Атланте, штат Джорджия.

Губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп ранее заявил, что планирует уже на этой неделе начинать отмену ограничений на экономическую деятельность, введенных в связи с распространением коронавируса.

Действия Кемпа совпадают с первой фазой выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе плана «открытия Америки». Он предусматривает 14-дневное снижение числа случаев COVID-19. В Джорджии в понедельник спад наблюдался шестой день подряд.