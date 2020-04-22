Общественный транспорт не запустят до 11 мая

В Украине карантин на транспорте точно не снимут до 11 мая.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
«Поэтому снятие ограничений в этой сфере (транспортной — ред.) нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро — это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека в этих условиях за неделю уже будут тысячи больных. И это только в метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая», — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно.
«То есть сначала — облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугороднему, только потом — к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок», — отметил глава правительства.
Он добавил, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах — это один из самых серьезных рисков.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля. Планируется, что Кабмин продлит карантин до 12 мая.
Как сообщал Капитал, по состоянию на утро 22 апреля в Украине лабораторно подтверждено 6592 случая заболевания COVID-19, за сутки заболели 467 человек.
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