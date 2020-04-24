Кабмин утвердил норматив отчисления прибыли госпредприятий в бюджет, Нафтогаз отдаст 95%

Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляете на уплату дивидендов (то есть зачисляется в Госбюджет).

Базовый норматив — 50%. Исключения: Укрэнерго и Укргидроэнерго — 30%, ПриватБанк — 75%, Нефтегаз — 95%», — написал Гончаренко в Телеграм-канале в пятницу по итогам внеочередного заседания Кабмина.