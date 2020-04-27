Глава Минфина хочет расследования действий экс-глав таможни и налоговой

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, сообщил он в интервью агентству «Интеракс-Украина».
«...Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами», — сказал глава Минфина.
Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.
«С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить», — сказал министр.
«На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров — это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла», — добавил он.
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