Кабмин уволил главу таможни Нефьодова и главу налоговой Верланова

Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова, сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

«Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», — написал он в Телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.

Также уволены заместители главы Гостаможни — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

«С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский», — указал он.