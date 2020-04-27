В Италии объявили о смягчении карантина и запуске второй фазы борьбы с вирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в рамках обращения к нации объявил о смягчении карантинного режима в стране и запуске второй фазы борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает La Stampa.

«Мы создали механизм на ближайшие месяцы, перед нами стоит тяжелая задача: мы должны соблюдать правила», — заявил он.

По его словам, послабления карантина и нововведения начнут действовать по всей стране с 4 мая.

Начиная с этой даты, как сообщил глава правительства, гражданам будет позволено совершать поездки внутри отдельных регионов, однако для этого нужно будет обосновать цель поездки и соблюдать все необходимые меры безопасности (социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты и т.д.). Переезды из региона в регион будут разрешены только для работы и «медицинских визитов».

Также с 4 мая откроют доступ к общественным паркам и садам. Там граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию. Кроме того, будет снят запрет на посещение похоронных церемоний. При этом запрет на массовые мероприятия и скопления людей будет сохранен.

По словам Конте, правительство решило сделать послабление для занятия спортом. Им можно будет заниматься на расстоянии двух метров друг от друга. Профессиональные спортсмены в отдельных дисциплинах смогут вернуться к тренировкам «за закрытыми дверями».

С 4 мая в Италии начнут работу бары и рестораны. Владельцам заведений будет разрешено заниматься кейтерингом, а посетители смогут делать заказы навынос, но пока употреблять купленную еду они смогут только дома.

В своем обращении Конте сообщил, что с 18 мая будут открыты музеи и главные достопримечательности Италии. Полноценное открытие баров, ресторанов, парикмахерских и косметологических салонов произойдет 1 июня. Все школы будут закрыты до конца учебного года.

Италия вошла в число стран, которые наиболее пострадали от COVID-19. По последним данным, в стране из-за вируса скончались 26 644 человека (второй результат после США), заразились более 197 тыс. (третьем место в мире), вылечиться удалось почти 65 тыс. пациентов.