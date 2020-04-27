Киев создал свой план выхода из карантина

Власти Киева подготовили план действий по ослаблению карантинных ограничений, однако он должен быть одобрен Кабинетом министров Украины и Верховной Радой, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги — в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады», — сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.
Он выразил уверенность, что правительство и парламент должны немедленно увеличить размер бюджетных программ на открытие предпринимательской деятельности.
«Сегодня в госбюджете заложены средства максимум на 8,5 тыс. будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тыс. Эта программа будет направлена в первую очередь на тех, кто потерял работу. И украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых создавать бизнес и рабочие места», — подчеркнул Кличко.
Также он настаивает на необходимости создания государственной кредитной программы для производителей с нулевой ставкой.
«Так мы сможем не только восстановить производство, но и использовать кризис для импортозамещения и увеличения экспорта», — уверен Кличко.
Городской голова Киева подчеркнул, что считает необходимым предоставить органам местного самоуправления ряд новых полномочий — в частности, право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов по видам деятельности, не ожидая нового бюджетного года.
«Этот перечень может быть длиннее. Но мы сейчас говорим о необходимых и реальных шагах, которые возможно и необходимо осуществить на ближайших заседаниях парламента и правительства. Потому что бизнес должен работать. А люди — зарабатывать. Экономика в кризисе, из которого ее нужно вытаскивать. И это надо делать безотлагательно. Сегодня не до политики и не до популизма и рейтингов. Сегодня время оперативных решений и конкретных действий», — подчеркнул Кличко.
Он напомнил, что карантин в Украине правительство продолжило до 11 мая и обнародовало этапы его будущих послаблений. Однако столичные власти имеют замечания по предложенному плану действий. Предложения и план действий столицы будут обнародованы уже на текущей неделе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016