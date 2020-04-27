Украина ждет в этом году два транша от МВФ по $1,75 млрд

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда (МВФ) по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млдд. Речь идет о двух трашах — $1,75 млрд и $1,75 млрд», — сказал он на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Марченко напомнил депутатам: для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д).
«Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь», — сказал министр, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой «антиэпидемиологической» программе.
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