Украина в ближайшие два месяца не получит денег МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут в ближайшие два месяца только достичь договоренностей на уровне staff level agreement, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Мы ожидаем, что достигнем договоренности так сказать на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства», — сказал он в эфире «Украина 24» во вторник.
Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
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