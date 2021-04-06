Украина в ближайшие два месяца не получит денег МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут в ближайшие два месяца только достичь договоренностей на уровне staff level agreement, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Мы ожидаем, что достигнем договоренности так сказать на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства», — сказал он в эфире «Украина 24» во вторник.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.