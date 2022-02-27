Украина выпускает военные облигации

Глава Министерства финансов Сергей Марченко анонсировал выпуск военных облигаций Украины, первый аукцион состоится в ближайшее время, возможно, при участии международных инвесторов.

«Мы приняли решение о выпуске военных облигаций, первый аукцион будем проводит в ближайшее время. Прорабатываем вопрос, чтобы к этому аукциону можно было бы привлечь наших международных инвесторов», — сказал Марченко в ходе заседания комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в воскресенье.

«То есть чтобы это был не только внутренний аукцион, а с привлечением международных инвесторов», — подчеркнул он.