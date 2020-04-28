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В Украине уже почти 9,5 тысяч заболевших коронавирусом

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В Украине уже почти 9,5 тысяч заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован401 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 406 случаев;
Волынская область — 260 случаев;
Днепропетровская область — 318 случаев;
Донецкая область — 52 случая;
Житомирская область — 354 случая;
Закарпатская область — 387 случаев;
Запорожская область — 208 случаев;
Ивано-Франковская область — 783 случая;
Кировоградская область — 356 случаев;
г. Киев — 1298 случаев;
Киевская область — 604 случая;
Львовская область — 371 случай;
Луганская область — 32 случая;
Николаевская область — 116 случаев;
Одесская область — 248 случаев;
Полтавская область — 180 случаев;
Ровенская область — 553 случая;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 664 случая;
Харьковская область — 221 случай;
Херсонская область — 88 случаев;
Хмельницкая область — 72 случая;
Черновицкая область — 1429 случаев;
Черкасская область — 276 случаев;
Черниговская область — 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

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