Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше», — сказал он.
По его словам, число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается. Помимо этого ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается, отметил президент.
Трамп заявил, что США столкнулись с «действительно ужасной ситуацией», однако страна двигается дальше.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 987 тыс. зараженных коронавирусом, 56 тыс. человек умерли. Страна занимает первое место по числу заболевших. Вторую строчку занимает Испания (229 тыс.), а на третьем месте находится Италия (199 тыс.). Китай, где возник очаг инфекции, расположился на десятом месте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016