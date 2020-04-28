Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше», — сказал он.

По его словам, число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается. Помимо этого ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается, отметил президент.

Трамп заявил, что США столкнулись с «действительно ужасной ситуацией», однако страна двигается дальше.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 987 тыс. зараженных коронавирусом, 56 тыс. человек умерли. Страна занимает первое место по числу заболевших. Вторую строчку занимает Испания (229 тыс.), а на третьем месте находится Италия (199 тыс.). Китай, где возник очаг инфекции, расположился на десятом месте.