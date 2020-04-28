Глава Минздрава рассказал, на каких условиях откроют продовольственные рынки

Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии агропродовольственных рынков, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"Минздрав разработал постановление предусматривающее восстановление агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям",- сказал он.
По его словам, доступ к рынкам, как продавцов, так и посетителей, будет возможен исключительно при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга. Кроме того, при въезде на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.
Кроме того, каждые три часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборку в конце рабочего дня. Возле рынка не должно быть стихийной торговли.
Продавцы должны соблюдать дистанцию в три метра и использовать защитные экраны между собой и покупателями.
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