Минздрав требует от областей до конца недели выплатить медикам 300% надбавки

Министерство здравоохранения будет требовать от областей до конца недели выплатить медикам надбавку за март.

Об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Вчера ( 5 мая — ред.) я провел селекторное совещание с заместителями департаментов здравоохранения. Жесткий был разговор, была поставлена задача, чтобы до конца этой недели, то есть до 8 мая включительно, доплаты, которые не получили медицинские работники, в полном объеме были уже у них непосредственно. Кроме того, мы сделали объявление, чтобы все медицинские работники, которые не получили эту заработную плату, обращались на горячую линию Минздрава», — сказал Степанов.

Он напомнил, что для выплаты заработной платы медикам, работающим с COVID-19, согласно закону, за март была перечислена медицинская субвенция в объеме 905 млн грн. 23 марта было принято постановление, которое регламентировало порядок повышения. Также Минздрав собрал данные по областям по количеству медработников, которым необходимо было выплатить повышенную зарплату. По словам Степанова, количество работников составило 5 435 человек, которые непосредственно работали с коронавирусной болезнью COVID-19.

«Потребность в необходимых средствах — 181 млн 661 тыс грн, это общая цифра по всей стране. То есть перечислили 905 млн грн, потребность составляла 181 млн грн.», — сказал Степанов.

Он добавил, что на местах при начислении выплат стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза «за фактически отработанное время», и, по его словам, начисления делались за 2-3 дня или за несколько часов работы.

«Начали считать кому 2 дня, кому 3 дня, кому 5 часов. Неоднократно были разъяснения Минздрава что если человек работал в марте, независимо от того, когда поступил больной COVID-19, в его заработной плате должны быть 300% оклада за март», — сказал Степанов.

Отдельно он отметил, что только Донецкая область выплатила своим медикам, работающим с COVID-19, все в полном объеме и даже больше.

«Это единственная область, где сумма средств была предусмотрена 938 тыс грн, а выплатили они 1 млн 246 тыс. Это не запрещено, это приветствуется. Остальные оплатили меньше», — добавил министр.

Он попросил правительство поручить председателям ОГА проконтролировать вопрос выплаты медикам за март под личную ответственность, а также в случае необходимости провести служебные расследования и выяснить, почему средства не были выплачены.

Что касается выплат зарплат за апрель, работащим с COVID-19 медикам, то Степанов напомнил, что с 1 апреля после формирования стабилизационного фонда по COVID-19, было принято постановление правительства, которым были утверждены пакеты по борьбе с коронавирусной болезнью. Средства, заложенные в эти пакеты, должны покрыть все расходы на лечение больных с COVID-19, в том числе 300% заработной платы. Также в поставлении было указано, что выплата повышенной зарплаты — под ответственность руководителя медицинского учреждения, поскольку средства по этим пакетам перечисляются непосредственно медицинским учреждениям.

Министр также сообщил, что НСЗУ на этой неделе должен заключить большую часть договоров по пакетам оказания медпомощи больным с COVID-19 и начать перечисление средств.