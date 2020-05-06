Войти
В Украине не будет массовых мероприятий к 8 и 9 Мая
официально
В Украине не будет массовых мероприятий к 8 и 9 Мая
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
позиция
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Минздрав требует от областей до конца недели выплатить медикам 300% надбавки

356
Минздрав требует от областей до конца недели выплатить медикам 300% надбавки

Министерство здравоохранения будет требовать от областей до конца недели выплатить медикам надбавку за март.
Об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Вчера ( 5 мая — ред.) я провел селекторное совещание с заместителями департаментов здравоохранения. Жесткий был разговор, была поставлена задача, чтобы до конца этой недели, то есть до 8 мая включительно, доплаты, которые не получили медицинские работники, в полном объеме были уже у них непосредственно. Кроме того, мы сделали объявление, чтобы все медицинские работники, которые не получили эту заработную плату, обращались на горячую линию Минздрава», — сказал Степанов.

Он напомнил, что для выплаты заработной платы медикам, работающим с COVID-19, согласно закону, за март была перечислена медицинская субвенция в объеме 905 млн грн. 23 марта было принято постановление, которое регламентировало порядок повышения. Также Минздрав собрал данные по областям по количеству медработников, которым необходимо было выплатить повышенную зарплату. По словам Степанова, количество работников составило 5 435 человек, которые непосредственно работали с коронавирусной болезнью COVID-19.

«Потребность в необходимых средствах — 181 млн 661 тыс грн, это общая цифра по всей стране. То есть перечислили 905 млн грн, потребность составляла 181 млн грн.», — сказал Степанов.

Он добавил, что на местах при начислении выплат стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза «за фактически отработанное время», и, по его словам, начисления делались за 2-3 дня или за несколько часов работы.

«Начали считать кому 2 дня, кому 3 дня, кому 5 часов. Неоднократно были разъяснения Минздрава что если человек работал в марте, независимо от того, когда поступил больной COVID-19, в его заработной плате должны быть 300% оклада за март», — сказал Степанов.

Отдельно он отметил, что только Донецкая область выплатила своим медикам, работающим с COVID-19, все в полном объеме и даже больше.

«Это единственная область, где сумма средств была предусмотрена 938 тыс грн, а выплатили они 1 млн 246 тыс. Это не запрещено, это приветствуется. Остальные оплатили меньше», — добавил министр.

Он попросил правительство поручить председателям ОГА проконтролировать вопрос выплаты медикам за март под личную ответственность, а также в случае необходимости провести служебные расследования и выяснить, почему средства не были выплачены.

Что касается выплат зарплат за апрель, работащим с COVID-19 медикам, то Степанов напомнил, что с 1 апреля после формирования стабилизационного фонда по COVID-19, было принято постановление правительства, которым были утверждены пакеты по борьбе с коронавирусной болезнью. Средства, заложенные в эти пакеты, должны покрыть все расходы на лечение больных с COVID-19, в том числе 300% заработной платы. Также в поставлении было указано, что выплата повышенной зарплаты — под ответственность руководителя медицинского учреждения, поскольку средства по этим пакетам перечисляются непосредственно медицинским учреждениям.

Читайте также: Украина уже 17 дней на «плато» заболеваемости

Министр также сообщил, что НСЗУ на этой неделе должен заключить большую часть договоров по пакетам оказания медпомощи больным с COVID-19 и начать перечисление средств.

 

медики, Максим Степанов, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016