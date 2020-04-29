После 11 мая Украина перейдет к адаптивному региональному карантину

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано», — сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

«Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться», — подчеркнул он.

По словам премьера, члены Совета по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.

«Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — указал глава правительства.