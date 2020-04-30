В «Слуге народа» допускают проведение двух внеочередных заседаний Рады на следующей неделе

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допускает проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады по инициативе народных депутатов на следующей неделе.

«На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента Украины. Это хороший знак. Мы предлагаем и далее так делать — на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный», — сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что надо готовиться к выходу из карантина, и если он закончиться, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы, и «возвратить Верховную Раду в нормальное русло календарного плана».

Корниенко предложил, что если карантин закончится в середине мая, то можно будет сделать несколько недель пленарными, «возможно две недели».