В «Слуге народа» пока не знают, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК

Во фракции «Слуга народа» пока не могут точно сказать, когда именно Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда, однако не исключают, что это может произойти на внеочередном заседании.

«Это будет в ближайшее время, точно не будем затягивать, но будет ли это на текущей парламентской неделе — я в этом не уверен», — сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам госвласти, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура журналистам в среду в Киеве.

При этом парламентарий не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский также может организовать еще одно внеочередное заседание в четверг.

Качура также сообщил, что в настоящее время депутаты продолжают собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания в четверг.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Разу как безотлагательный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с якобы неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.