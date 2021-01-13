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В монобольшинстве осталось лишь 211 депутатов, - КИУ

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В монобольшинстве осталось лишь 211 депутатов, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году. Всего за год было принято 230 законов. Депутаты «Слуги народа», которая имеет права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь при принятии 16% законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов.

Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.

В целом показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат «слуг народа», то в сентябре 2020 — 206 депутатов, а в декабре 2020 — 211 депутатов.

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«Де факто „слуги народа“ уже не способны самостоятельно принимать законы. За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным», — прокомментировал результаты мониторинга председатель КИУ Алексей Кошель.

Верховная Рада, КИУ, большинство, Слуга народа
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