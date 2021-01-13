В монобольшинстве осталось лишь 211 депутатов, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году. Всего за год было принято 230 законов. Депутаты «Слуги народа», которая имеет права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь при принятии 16% законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов.
Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.
В целом показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат «слуг народа», то в сентябре 2020 — 206 депутатов, а в декабре 2020 — 211 депутатов.
«Де факто „слуги народа“ уже не способны самостоятельно принимать законы. За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным», — прокомментировал результаты мониторинга председатель КИУ Алексей Кошель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016