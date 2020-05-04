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Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета

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Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета

Дата предстоящих президентских выборов Белоруссии будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы», — сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в понедельник.

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«Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — добавил он.

Беларусь, Александр Лукашенко, выборы
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