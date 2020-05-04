Карантин в некоторых областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране

Карантинные ограничения в областях, лидирующих по количеству случаев COVID-19, будут жестче, чем в целом в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в понедельник.
«11 мая необходимо будет провести комиссии в областях, провести Национальную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решение в зависимости от ситуации, сложившейся по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах (по заболеваемости COVID-19 — Ред.) относительно ввода отдельных карантинных ограничений в регионах, где эпидситуация хуже, чем в целом по стране. Такой адаптивный механизм карантина мы будем использовать в течение года»,- добавил он.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил р разработке четкие критерии адаптивного карантина.
«Мы хотим предложить критерии адаптивного карантина. У нас есть Черновицкая и Ивано-Франковская области с очень высоким уровнем заболеваемости и зарегистрированным очень большим количеством заболеваний каждый день. Конечно, мы не можем позволить себе такое открытие, как в других областях. Тут нужен механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше. Мы будем и дальше анализировать ситуацию: если увидим негативную тенденцию, ограничения будем сужать», — сказал он.
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