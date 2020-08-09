Экзит-пол показал убедительную победу Лукашенко

По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,9% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 6,8%.
Об этом свидетельствуют данные национального экзит-пола.
Экзит-пол проводился молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка — многоступенчатая, комбинированная.
Кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзит-пола, проголосовали 9,2% избирателей.
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