Лукашенко посмотрел учебный разгон демонстрации водометами

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил учения войск национальной безопасности, на которых ему показали разгон толпы с флагами с помощью водометов. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Беларусь 1».

«Тактическое специальное задание — действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий», — говорится в сопроводительном тексте к ролику.

В сюжете также показан разговор Александра Лукашенко с командиром белорусского ОМОН Дмитрием Балабой. Президент приказал ему моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: он видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которых граждане били силовиков ногами. Лукашенко подчеркнул, что такого ни в коем случае допускать нельзя.

«А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал глава государства.

На 9 августа в Беларуси запланированы выборы президента.

В качестве кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Отказ в регистрации получили оппозиционер Валерий Цепкало и главный конкурент Лукашенко Виктор Бабарико, после чего в Минске и по всей стране начались акции протеста. На акциях в столице были задержаны 22 человека. Задержания также проходили в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Пружанах.