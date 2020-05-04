В США количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки возросло более чем на 25 тысяч, скончались за сутки свыше 1,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США было зафиксировано 25 501 новых случаев заражения, днем ранее заболели 29 078 человек.

Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 313, при этом число летальных исходов за предыдущие сутки составило 1 426.

По информации университета Джонса Хопкинса по состоянию на 18.10 по Киеву, общее число зараженных коронавирусом в США составляет 1 161 346, скончались 67 781 человек.