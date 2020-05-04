Зеленский пугает сотней тысяч смертей в случае снятия карантина

Карантин в Украине будет смягчаться постепенно, потому что полная его отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.
«Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни — потенциально это „плюс“ 120 тыс. смертей до конца года», — сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.
Зеленский пояснил, что именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.
«Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть иной. Мы могли бы иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая — вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая — это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом», — указал он.
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