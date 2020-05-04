Во Франции число умерших от коронавируса превысило 25 тысяч

Число умерших после заряжания коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 306, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 210. Такие данные на понедельник привело Главное управление здравоохранения Франции.

Согласно информации ведомства, из этого числа 15 826 смертей зарегистрированы в больницах, остальные случаи заражения с летальным исходом зафиксированы в домах престарелых.

В управлении указали, что больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. «За последние 24 часа отмечено 689 новых случаев госпитализации, что на 267 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем», — отметили в ведомстве.