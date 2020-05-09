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СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин

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СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин

Новый советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывший ее помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин будет отвечать за теневые кадровые назначения для рамках организации коррупционных потоков из регионов в Киев. Об этом пишет издание Комментарии.

Журналисты отмечают, что в прокурорской и предпринимательской среде Ватутин известен своими связями с контрабандистами, в частности, Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом. Также издание приводит примеры случаев, когда Ватутин был причастен к незаконному закрытию уголовных производств против предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов, а также контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, осуществляя давление на отдельные компании и заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.

По первому делу в публичном информпространстве есть решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, закрывал глаза на уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Предприниматель-торговец тканями заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе. Квалифкомиссия не усмотрела нарушений в действиях Ватутина.

Издание пишет, что в Офисе Генерального прокурора на должности «советника без процессуальных полномочий» Александр Ватутин будет заниматься вопросом «кадрового контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев». Журналисты приводят несколько примеров таких кадровых назначений. Среди них Александр Панов, экс- глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований. Также в этом перечне
Роман Мазурик, экс-руководитель местной прокуратуры № 2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) — он стал замглавы прокуратуры Киевской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным «смотрящим» по региону Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым, который занимался вымогательством в строительной отрасли.

Также в списке Анатолий Коваленко, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, Дмитрий Вербицкий, который в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области и Юрий Шарнин, который также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку.

«По словам источников в Офисе Генпрокурора, это только первые назначения, которые провел через свой статус „советника“ Александр Ватутин. В дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него, поэтому в биографиях новых людей стоит искать не только профессиональные достижения, но и признаки коррупционных связей с новым „теневым генералом“ в Киеве», — резюмирует издание.

 

Ирина Венедиктова, Александр Ватутин
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