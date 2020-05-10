В Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации

Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом сообщил в воскресенье в дискуссионной передаче пражского телеканала CNN Prima News премьер-министр страны Андрей Бабиш.
«Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой в парламент о его (режима, — Ред.) продлении», — отметил премьер.
Бабиш сообщил, что заседание Кабмина, посвященное этому вопросу, состоится в понедельник, 11 мая. Власти, по его словам, в случае ухудшения в стране эпидемиологической ситуации смогут оперативно вводить социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом. Он, как ожидается, значительно усилит компетенции национального министерства здравоохранения до конца текущего года.
Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом Ян Гамачек при этом заявил, что власти обсуждают возможность разрешить жителям страны не носить медицинские маски на открытых пространствах. Обязанность предохранять органы дыхания от коронавируса сохранится только в общественных помещениях, какими, например, являются магазины, и в общественном транспорте.
В Чехии, население которой составляет около 10,6 млн граждан, девятый день подряд медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. В стране с начала марта зафиксировано 8 095 случаев заражения коронавирусом. Умерли 276 инфицированных, выздоровели 4 447.
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