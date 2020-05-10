Зеленский призвал звонить маме каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин Украины с Днем матери.
«Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в его Телеграм-канале в соцсети Facebook в воскресенье.
Он отметил, что «только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство». «Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день», — написал президент.
При этом Зеленский поблагодарил свою маму и свою супругу, отметив, что ему «повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире».
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