Зеленский призвал звонить маме каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин Украины с Днем матери.

«Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в его Телеграм-канале в соцсети Facebook в воскресенье.

Он отметил, что «только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство». «Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день», — написал президент.

При этом Зеленский поблагодарил свою маму и свою супругу, отметив, что ему «повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире».