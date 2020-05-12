FT сообщила о занижении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

Издание пришло к такому выводу в результата анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Санкт-Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

«Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника 11 мая, это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — пишет издание.

Авторы статьи уточнили, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, поскольку основана только на данных о смертности в Москве и Петербурге. Если другие российские города и регионы также зафиксируют превышение числа умерших над зарегистрированными показателями смертности от COVID, то этот показатель возрастет.

При этом 10 мая местный Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. По данным министерства, число умерших в расчете на тысячу человек снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда смертность составляла 13,1%, в этом году — 12,6%. Максимальное снижение смертности по месяцам было зарегистрировано в январе.

О снижении общего показателя смертности в России по сравнению с прошлым годом в конце апреля говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он отмечал, что скончавшиеся вследствие заражения коронавирусом не повлияли на статистику. Смертность среди таких пациентов составляет не более 1% от числа инфицированных, отмечал министр.