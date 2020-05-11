Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 11 мая истек период нерабочих дней.
«Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней», — цитируют заявление Путина местные СМИ.
Путин считает, что ситуация в РФ позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.
Президент РФ отметил, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян. «Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам», — сказал он.
При этом Путин заявил, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.
Президент России также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.
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