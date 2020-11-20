Основатель Telegram назвал iPhone 12 Pro «корявой железякой»

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере раскритиковал iPhone 12 Pro. По его мнению, компания Apple при создании гаджетов до сих пор пользуется технологиями Стива Джобса и не добавляет ничего значимого.
Дуров охарактеризовал смартфон как «корявую железяку». «Он выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, вышедшего еще в 2012 году. Только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на разных высотах. Вдобавок остались печально известная „челка“ и широкие рамки, из-за которых создается низкое соотношение экрана к корпусу да и в принципе впечатление, что аппарат выглядит устаревшим», — написал он.
«Спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания использует технологии и репутацию, которые создавал он, не добавляя каких-то значимых инноваций. Неудивительно, что в начале года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, доля iPhone на мировом рынке через 7-10 лет будет ничтожной», — добавил Дуров.
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