Основатель Telegram объявил о начале монетизации мессенджера

Обслуживание работы мессенджера Telegram — по мере роста числа его пользователей — становится все дороже, а потому проект «начнет монетизироваться». Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, число пользователей Telegram уже близко к полумиллиарду, а поддержка проектов такого масштаба, в том числе оплата расходов на серверы и трафик, обходится в «сотни миллионов долларов в год». А потому Дуров не может и дальше оплачивать счета компании из личных сбережений.
«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Продажа Telegram, по словам Дурова, не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер, а потому уже с 2021 года проект изменится так, чтобы начать зарабатывать самостоятельно.
«Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — заверил Дуров.
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