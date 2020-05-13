Число жертв коронавируса в мире приближается к 300 тысячам

По состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 — выздоровели.
Об этом сообщает Worldometer.
Отмечается, что 46 342 человека или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.
Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.
В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 408 636 человек), Испания (269 520) и РФ (232 243). На четвертом месте — Великобритания (226 463).
Далее идут Италия (221 216), Франция (178 225), Бразилия (178 214), Германия (173 171), Турция (141 475), Иран (110 767) и Китай (82 926).
В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 — 83 425.
Еще 296 746 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 22 тысяч новых случаев заболевания.
В Испании — более 26 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели почти 180 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,3 тыс. новых случаев болезни.
В России от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 2 116 больных. За сутки там подтвердили 10 899 новых инфицирований.
В Бразилии — более 9 тысяч (за минувшие сутки и утро), в Великобритании — 3,4 тысячи, в Турции — 1,7 тысячи, в Испании — 1,3 тысячи.
В Китае — за минувшие сутки и утро зафиксированы восьмеро новых больных коронавирусом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016