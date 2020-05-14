Бывший нардеп Микитась отделался домашним арестом

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

«ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца», — сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в четверг.

В САП отметили, что суд обязал экс-нардепа сдать паспорт для выезда за границу. На Микитася надели электронный браслет.

Прокуратура просила ВАКС избрать Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн завершено, защите подозреваемых, среди которых бывший народный депутат и экс-командующий Нацгвардии, предоставлены материалы дела для ознакомления.