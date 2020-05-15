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С начала года морские порты Украины обработали 55 млн тонн грузов

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С начала года морские порты Украины обработали 55 млн тонн грузов

За 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 тонн или на 12,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11,0%), импортных до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных до 0,6 млн тонн (+ 31,0%).

Как сообщили в пресс-службе АМПУ, традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. В указанный период первое место занимают зерновые грузы в объеме 18,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличение объемов перевалки зерновых составляет 5%. На втором месте — руда, перевалка которой уже составила 13,8 млн тонн, что на 30,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла в два раза и составляет 2,5 млн тонн, а нефти — в пять раз, объемом обработки до 0,8 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 357,7 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 17,2%.

Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой зерновых грузов до 18,2 млн тонн (+ 5,3%), железной руды до 10,9 млн тонн (+ 45,4%), масла до 2,2 млн тонн (+ 8,8%). В структуре импорта, прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 2,3 млн тонн (+ 106,9%), нефти до 0,5 млн тонн (+ 213,6%), нефтепродуктов до 0,4 млн тонн (+233,3%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,1 млн тонн (+34,0%) и нефти до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,6 млн тонн (+ 31%) за счет перевозок черных металлов до 0,1 млн тонн (+ 170,4%).

По объемам перевалки лидерами являются четыре морских порта, которые в целом обработали 47,7 млн тонн грузов, что составляет 87% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Флагманом перевалки грузов в январе — апреле 2020 года стал морской порт Пивденный с объемом 20,6 млн тонн обработанного груза (+ 33,3%). На втором месте — морской порт Николаев с перевалкой в 10,3 млн тонн (- 4,0%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса с объемами 8,5 млн тонн (+ 1%) и 8,3 млн тонн (+ 3,5%) соответственно. Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Мариуполь до 2,2 млн тонн, что больше на 0,5 млн тонн или 33% к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия до 1,5 млн тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

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С начала года по реке Днепр осуществлено 1694 рейса, что на 12,4% меньше чем за аналогичный период 2019 года. В указанный период было перевезено 1902,1 тыс. тонн грузов. Преимущественно — стройматериалов (874,8 тыс. тонн), зерновых (820,6 тыс. тонн), металлопродукции (202 тыс. тонн) и других грузов. Положительную тенденцию по перевозкам демонстрируют строительные грузы с приростом в объеме 143,6 тыс. тонн или 19,6%.

порты, АМПУ
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