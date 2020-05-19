Зеленский выступил за перезагрузку экономического направления внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, которую инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, и этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.
По словам министра, именно тесное сотрудничество с украинскими экспортерами и иностранными инвесторами поможет украинским дипломатам на практике направлять свои усилия за рубежом на расширение необходимых возможностей и преодоление имеющихся препятствий.
«Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должна стать историей успеха Украины и всех украинцев. Вклад в укрепление экономической безопасности Украины станет одним из показателей эффективности работы дипломатов», — сказал на совещании во вторник Кулеба, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский подчеркнул, что украинский бизнес должен иметь возможности экспорта. «Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию», — указал он.
Во встрече об ускорении роста экспорта и привлечении инвестиций приняли участие также заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Юлия Ковалив, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко и секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе.
Ковалив и Варшаломидзе представили готовые проекты иностранных инвестиций, которые находятся на финальной стадии согласования.
«Национальная безопасность, финансовая независимость, новые рабочие места и инновации — это главные направления, куда нам надо привлечь инвестиции», — отметил секретарь Нацинвестсовета.
Ковалив также представила проект закона о так называемых инвестиционных нянях, который нужно было доработать с учётом ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016